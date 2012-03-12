Індекс Української біржі підвищився на 0,05%, індекс ПФТС знизився на 0,12%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 12 березня, підвищився на 0,05% - до 1412,56 пункту.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 88 млн. грн., з них на фондовому ринку - 38,4 млн. грн., на терміновому ринку - 49,8 млн. грн.

На Українській біржі спостерігався різноспрямований рух за паперами, що активно торгуються, одними з лідерів зростання стали акції "Дніпроенерго", які зросли на 11,1%, а також акції "Дніпрообленерго", які зросли на 11,8%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 12 березня знизився на 0,12% - до 526,69 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 107 млн. грн., При цьому на державні облігації довелося 104,3 млн. грн., на облігації підприємств - 1,8 млн. грн., на акції - 893 тис. грн.