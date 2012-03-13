Уряд ще не визначився з розміром держпакету на приватизацію "Тернопільобленерго"

В уряді на сьогодні поки що немає консенсусу стосовно розміру держпакета "Тернопільобленерго", що приватизовується. Про це повідомив УНІАН голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, питання про приватизацію "Тернопільобленерго" відправлене на доопрацювання. "Виникла дискусія, чи продавати, як було вирішено раніше, 25% обленерго, чи об'єднати з пакетом, переданим в НАК "ЕКУ", і продавати повністю", - зазначив голова ФДМУ.

Нагадаємо, відповідно до змін, внесених наказом ФДМУ №52 від 12 січня 2012 р. в щомісячний пооб’єктний план-графік виставляння на продаж у 2012 р. пакетів акцій енергокомпаній, у березні ц.р. планувалося оголосити приватизаційний конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 25,999% держакцій "Тернопільобленерго".

Довідка УНІАН. Енергопостачальна компанія ВАТ «Тернопільобленерго» – монополіст з постачання і транспортуванню електроенергії в Тернополі і Тернопільській області.

50,999% акцій компанії належать державі, 24,99% – Bikontia Enterprises Limited (Кіпр), 15,1% – Larva Investments Limited (Кіпр).