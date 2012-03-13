На біржах Європи і США у понеділок переважали негативні настрої - експерти

На фондових майданчиках Європи і США у понеділок, 12 березня, переважали негативні настрої напередодні результатів засідання Єврогрупи, а також засідання ФРС США, яке має відбутися сьогодні, вже після закриття українського фондового ринку.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як вважають аналітики, за підсумками засідання ФРС США якихось сюрпризів не передбачається, оскільки, найімовірніше, питання монетарного стимулювання економіки країни розглядатися не буде. Понеділок не був насичений макроекономічною статистикою, тому інвестори відігравали слабку статистику з Китаю. Так, дефіцит торгового балансу країни становив рекордні 31,5 млрд. доларів, що вказує на певне уповільнення темпів зростання економіки Китаю.

Серед вчорашньої статистики з єврозони аналітики звернули увагу на дані щодо ВВП Італії за 4 квартал 2011 року – вже другий квартал поспіль спостерігається його зниження. Водночас у річному зіставленні ВВП країни впав на 0,4%, тоді як очікувалося падіння на 0,5%.

За словами аналітиків, сьогодні як у Європі, так і в США вийдуть важливі статдані, які можуть вплинути на хід торгів. У першій половині дня варто звернути увагу на індекс економічних очікувань інвесторів ZEW по Німеччині. У США будуть опубліковані дані щодо роздрібного продажу і виробничих запасів.

Аналітики відзначають, що українські фондові індекси завершили торги понеділка поблизу нульових відміток. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції Єнакієвського металургійного заводу (+3,1%) і Стахановського вагонобудівного заводу (+2,06%). Найбільше зниження було зафіксоване за паперами «Укртелекому» (-1,47%) і «Райффайзен Банку Аваль» (-0,99%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 12 березня, підвищився на 0,05% - до 1412,56 пункта. Загальний обсяг торгів становив 88 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,12% - до 526,69 пункта. Загальний обсяг торгів становив 107 млн. грн.