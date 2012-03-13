ВР визначила особливості приватизації вугледобувних підприємств

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» (№ 9412).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації державного майна вугледобувних підприємств та особливості їхньої діяльності у післяприватизаційний період.

Особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є: продаж усіх акцій, які належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств; збереження існуючих умов оплати спожитої електроенергії для вугледобувних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію або триває передприватизаційна підготовка, до завершення приватизації.

Крім того, такими умовами є: встановлення на строк до трьох років з моменту завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження і мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації; переоформлення на покупця (інвестора) об’єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.

Передбачено, що до об’єктів приватизації належать: вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси; шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси; розрізи як єдині майнові комплекси; акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Суб’єктами приватизації є: державні органи приватизації; покупці (інвестори) та їхні представники; посередники; центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі (далі - орган, уповноважений управляти державним майном).

Передбачено, що передприватизаційна підготовка здійснюється за рахунок коштів вугледобувних підприємств, що приватизуються відповідно до цього законопроекту. Передприватизаційна підготовка вугледобувних підприємств може включати виділення із складу підприємств структурних підрозділів, які не порушують технологічної єдності виробництва і технологічних циклів, і здійснення інших заходів.

Приватизація об’єктів здійснюється такими способами: продаж на аукціоні; продаж на інвестиційному конкурсі; іншими способами, передбаченими законодавством з питань приватизації.

Кожному із працівників підприємства, що приватизується, надається право на першочергове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Передбачено заходи на запобігання банкрутству вугледобувних підприємств.

Зокрема, з метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств. На строк до трьох років з моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об’єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про надра, якими передбачено, що надання спеціальних дозволів на користування надрами суб’єкту господарювання, який приватизував державне вугледобувне підприємство, відповідно до Закону “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, наданих зазначеному вугледобувному підприємству, на ім’я суб’єкта господарювання, який його приватизував, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення аукціону.