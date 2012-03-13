Український фондовий ринок сьогодні виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 13 березня, підвищився на 0,51% - до 1419,70 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 92,5 млн. грн., із них на фондовому ринку - 59,4 млн. грн., на терміновому ринку - 33 млн. грн.

Лідерами зростання на Українській біржі стали акції банківського сектору. Зокрема, акції "Укрсоцбанку" зросли на 8,4%, папери "Райффайзен Банку Аваль" - на 1,99%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 13 березня підвищився на 0,33% - до 528,45 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 688 млн. грн., при цьому на державні облігації припало 679 млн. грн., на облігації підприємств - 967 тис. грн., на акції - 7 млн. 950 тис. грн.