ФДМУ оголосив конкурс з продажу "Крименерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 14 березня 2012 р.

Згідно з оголошенням, стартова ціна 45% пакету акцій «Крименерго» становить 246 млн. грн.

Загалом вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені цим розпорядженням, ідентичні з умовами конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Відповідно до оприлюднених в оголошенні умов, у конкурсі з продажу пакету акцій енергокомпанії можуть брати участь особи, які протягом трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з поставок електроенергії в обсязі не менш як 30% від обсягу поставок «Крименерго» за той самий період або протягом трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють таку діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, більш як 25% у статутному капіталі яких прямо або опосередковано належать державі.

Конкурс відбудеться 4 травня п.р.

Наразі міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДПЕК, яка володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопоставок Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком – до 33,260 млн. грн.