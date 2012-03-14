Азаров незадоволений роботою НКЦБФР. Виправити ситуацію доручено Хорошковському

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем'єр-міністру Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ проаналізувати роботу Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) і запропонувати варіант розвитку фондового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

Він зазначив, що для розвитку економіки необхідно створити в Україні могутню фондову біржу, лібералізувати правила лістингу холдингів, зареєстрованих за кордоном, затвердити правила оферти в угодах купівлі-продажу акцій.

«До речі, за два роки я абсолютно не побачив жодної ініціативи з боку Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку. Я прошу Валерія Івановича ХОРОШКОВСЬКОГО принципово проаналізувати роботу цієї структури і запропонувати системне рішення щодо розвитку фондового ринку”, - сказав М.АЗАРОВ.