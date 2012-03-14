ФДМУ виставив на продаж "Коломийський завод сільгоспмашин"

Фонд державного майна України оголосив конкурс з продажу 93,436% держпакета акцій ВАТ "Коломийській завод сільгоспмашин". Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 14 березня ц.р.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 10 млн. 615 тис. грн.

Конкурс відбудеться через 75 днів з моменту його оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ "Коломийській завод сільгоспмашин" (м. Коломия, Івано-Франківська обл.) займається виробництвом сільськогосподарської техніки, промислового вантажного устаткування, самохідних навантажувачів грейферів.

Обcяг реалізованої продукції за підсумками 2011 р. становив 8 млн. 998 тис. грн., збиток - 11,4 тис. грн., дебіторська заборгованість - 678,8 тис. грн., кредиторська, - 6 млн. 258,8 тис. грн. Статутний капітал - 459 тис. 994 грн.