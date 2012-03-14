Український ринок акцій знову «проспав» ралі на глобальних майданчиках - експерт

Український ринок акцій у вівторок, 13 березня, знову «проспав» ралі на глобальних майданчиках, хоча у виправдання можна сказати, що активізація покупок на американських майданчиках відбулася після закриття Української біржі.

Так агентству УНІАН прокоментував ситуацію на фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, під вівторок український ринок акцій спочатку швидко розгубив зростання початку торгової сесії, проте ближче до закриття торгів індексом UX вдалося додати 0,5%, правда, лише завдяки стрибку акцій «Укрсоцбанку» на 8,4%. Сьогодні вранці в індексу Української біржі шансів на зростання за підсумками торгової сесії виявилося нітрохи не менше, ніж вчора - але на цей раз через зростання апетиту до ризику. Зокрема, американські індекси у вівторок додали від 1,6% до 1,8%, коментарі Бена Бернанке не розчарували інвесторів, а результати стрес-тестів найбільших банків США виявилися не гіршими від очікувань. Єдине, що псує ситуацію, - це можливість формування стану перекупленності.

Зокрема, вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, перед відкриттям короткострокових довгих позицій варто взяти до уваги, що після зростання напередодні гравці на глобальних ринках можуть взяти паузу, про що вже може свідчити скромне зростання індексу широкого ринку Russell 2000 під час вчорашньої торгової сесії. «Таким чином, українським трейдерам треба бути обережними з покупкою внутрішньоденних корекцій, оскільки вони можуть виявитися глибше очікуваного, - підсумував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 13 березня, підвищився на 0,51% - до 1419,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 92,5 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,33% - до 528,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 688 млн. грн.