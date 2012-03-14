Експерти: сьогодні на світових фондових біржах складається позитивний фон

Сьогодні на світових майданчиках складається позитивний фон після зростання провідних фондових індексів вчора.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

За інформацією аналітиків, індекс Stoxx600 у вівторок, 13 березня, піднявся на 1,8%, S & P500 - на 1,8%. В Європі скорочення Іспанією дефіциту бюджету 2012 до 5,3% ВВП, успішне розміщення Італією держоблігацій на 12 млрд. євро і зростання показника економічних очікувань у Німеччині (ZEW) викликали бурхливе зростання акцій. Засідання комітету з процентній політиці ФРС (FOMC) пройшло в рамках очікувань: політика низьких процентних ставок в США збережеться до кінця 2014 року. Проте комітет поліпшив очікування зростання економіки країни. Роздрібні продажі в США в лютому Зросли в рамках очікувань (1,1%).

Як відзначають аналітики, український UX під вівторок зріс на 0,5%. Причому індекс вийшов в зелену зону в останні 5 хвилин до закриття торгів. Найбільше зростання продемонстрували банківські фішки: «Укрсоцбанк» (+8,4%), «Райффайзен Банк Аваль» (+2%). Зростання першого, очевидно, був пов'язаний з ростом акцій материнської структури Unicredit на 4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 13 березня, підвищився на 0,51% - до 1419,70 пункту. Загальний обсяг торгів склав 92,5 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,33% - до 528,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 688 млн. грн.