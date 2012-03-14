НБУ в лютому поповнив свій портфель ОВДП на 0,75 млрд. грн.

Національний банк Україна (НБУ) в лютому поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 0,75 млрд. грн. (з початку року - на 2,1 млрд. грн.).

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку України протягом лютого не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування НБУ придбав ОВДП на суму 0,7 млрд. грн. (з початку року - на близько 1,6 млрд. грн.), продаж не здійснювався, а з початку року його обсяг склав 1,3 млрд. грн.

У лютому на первинних аукціонах ОВДП розміщувалися, номіновані як у національній, так і в іноземній валютах. За результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 3,7 млрд. грн. з середньозваженою дохідністю 13,86% річних (з початку року надходження склали 4,1 млрд. грн.). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, склали 277,7 млн. дол. за середньозваженою ставкою 9,27% (з початку року до бюджету залучено 279,5 млн. дол.)

Платежі з погашення та виплати доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за лютий склав 6,8 млрд. грн., у тому числі основний борг - 4,5 млрд. грн., виплата доходу - 2,3 млрд. грн.