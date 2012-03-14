DTEK Holdings Ltd перерахував усю суму за 25% «Дніпроенерго»

DTEK Holdings Ltd перерахував всю суму у розмірі 1 млрд. 179,7 млн. грн. за придбаний 25% держпакет акцій «Дніпроенерго».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, вчора, 13 березня, DTEK Holdings Ltd було визнано конкурсною комісією покупцем блокуючого пакета «Дніпроенерго», після того, як він дав згоду придбати 25% «Дніпроенерго» за вищезгадану суму, одержану під час незалежного оцінювання.

Як повідомляв УНІАН, під час приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» єдиний учасник конкурсу – DTEK Holdings Ltd запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни (1 млрд. 174 млн. грн. - УНІАН).

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежне оцінювання держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати цей пакет за ціною оцінювання - 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу «Дніпроенерго» входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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