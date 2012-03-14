ВР дозволила передати у концесію низку великих державних ТЕЦ

Верховна Рада України схвалила в першому читанні урядовий законопроект (рег. №9713), яким передбачено виключення з переліку тих, що не підлягають приватизації, об'єктів 13 великих теплоелектроцентралей (ТЕЦ) для подальшої передачі в оренду або в концесію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України з посиланням на рішення, прийняте на засіданні парламенту у вівторок, 13 березня.

Нагадаємо, що згідно із законопроектом з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації, будуть виключені Дніпродзержинська і Криворізька ТЕЦ (обидві - Дніпропетровська обл.), Сєверодонецька і Лисичанська ТЕЦ (обидві - Луганська обл.), Харківська ТЕЦ-5 і ТЕЦ "Есхар" (обидві - Харківська обл.), Сімферопольська, Камишбурунська ТЕЦ і Сакські теплові мережі (всі - АР Крим), Севастопольська, Миколаївська, Одеська і Херсонська ТЕЦ.

Міненерговугілля зазначає, що ухвалення цього законопроекту забезпечить реалізацію програми технічного переоснащення теплоелектроцентралей за рахунок залучення коштів приватних інвесторів.

Наразі міністерство розробляє Програму технічного переоснащення ТЕЦ для скорочення споживання природного газу і його заміщення на альтернативні види палива, зокрема вугілля.

«Реалізація зазначеної програми потребуватиме залучення недержавних інвестицій, чого можна досягти шляхом передачі державних підприємств - ТЕЦ в оренду або концесію», - наголошується в повідомленні міністерства.

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