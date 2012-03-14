Індекс Української біржі сьогодні зріс на 1,29%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 14 березня, підвищився на 1,29% - до 1437,95 пункту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 143,8 млн. грн., із них на фондовому ринку - 59 млн. грн., на терміновому ринку - 84,5 млн. грн.

Лідерами зростання на Українській біржі серед активно торгуються паперів другий день поспіль стали акції "Укрсоцбанку", які зросли на 11,4%, а також папери Єнакіївського металургійного заводу (зростання на 3,91%), «Райффайзен Банку Аваль» (на 2,44%).