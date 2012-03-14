Торги на Українській біржі в середу пройшли в оптимістичному ключі - експерт

Торгова сесія на Українській біржі в середу, 14 березня, проходила в оптимістичному ключі й досить спокійно, завдяки зовнішньому позитиву.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

Він зазначив, що за підсумками сесії в середу індекс Української біржі додав 1,29% і склав 1437,95 пунктів. На старті позитивна динаміка індексу була обумовлена ​​новинами із США. Інвестори позитивно сприйняли підсумки вчорашнього виступу Бена Бернанке, в якому глава ФРС поліпшив оцінку перспектив американської економіки в поточному році.

За словами С.Белясова, додаткову підтримку покупцям надали зниження побоювань інвесторів щодо боргових проблем країн єврозони, після того як рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило кредитний рейтинг Греції вперше з 2003 року та відразу на чотири щаблі з рівня «RD» до «B-». На цьому тлі Італія розмістила 3-річні облігації на суму 5 млрд. євро з прибутковістю 2,76% річних - мінімальною з жовтня 2010 року.

Як повідомив аналітик, далі вітчизняний ринок продовжив торгуватися в позитивній зоні, незважаючи на деяке погіршення динаміки, викликане зміною ситуації на американських біржах в негативну сторону після публікації слабкої статистики із платіжного балансу країни.

На думку С.Белясова, з внутрішніх подій у середу слід відзначити збереження високого інтересу учасників ринку до акцій «Укрсоцбанку» (+11,40%) на спекулятивної хвилі. Активно росли в ціні папери Єнакіївського метзаводу (+3,91%). Котирування емітента продовжили відновлюватися після глибокого падіння за попередні два тижні. Слідом за зростанням «Укрсоцбанку» активізувалися покупки в акціях «Райффайзен Банку Аваль» (+2,44%). Впевнено додавали також котирування «Донбасенерго» (+2,31%) і Стаханівського ВБЗ (+2,27%).

За інформацією аналітика, із втратами завершили сесію на Українській біржі в середу акції «Стиролу» (-4,64%), «Укртелекому» (-2,90%), Крюківського ВБЗ (-1,70%), а також Ясинівського КХЗ (-0,52%).