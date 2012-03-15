Український ринок акцій зміг встояти на тлі корекції на світових майданчиках - експерт

Український ринок акцій у середу, 14 березня, зміг встояти на тлі незначної корекції на світових майданчиках.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, підкреслив він, «зростання індексу UX в середу спиралося на широку вибірку акцій, а не тільки на черговий ривок котирувань «Укрсоцбанку». Щодо останнього варто зазначити, що яка б не була причина такої динаміки, ринкова ситуація не виправдовує відкриття коротких позицій по даній акції за жодних обставин».

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, після того як американським індексам в середу не вдалося продемонструвати істотне зниження, баланс настроїв знову змістився на сторону покупців. Зокрема, сьогодні вранці більшість ризикових активів додають у ціні, а після сильного зростання прибутковості казначейських зобов'язань США напередодні і зовсім здається, що рівень 1400 пунктів для індексу S & P 500 не стане непереборною перешкодою вже протягом найближчих сесій.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 14 березня, підвищився на 1,29% - до 1437,95 пункту. Загальний обсяг торгів склав 143,8 млн. грн., з них на фондовому ринку - 59 млн. грн., на терміновому ринку - 84,5 млн. грн.

Лідерами зростання на Українській біржі серед активно торгуються паперів другий день поспіль стали акції "Укрсоцбанку" (+11,4%), а також папери Єнакіївського металургійного заводу (+3,91%), «Райффайзен Банку Аваль» (+2,44% ).