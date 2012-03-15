Український фондовий ринок сьогодні знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 15 березня, знизився на 1,95% - до 1409,95 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 125,8 млн. грн., з них на фондовому ринку - 63,5 млн. грн., на терміновому ринку - 62 млн. грн.

Лідерами зниження на Українській біржі серед активно торгуються паперів стали акції «Укртелекому» (знизилися на 4,88%) і «Укрнафти» (на 4,28%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 15 березня знизився на 0,64% - до 527,42 пункту. Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 234,5 млн. грн., при цьому на державні облігації довелося 233 млн. грн., на облігації підприємств - 382,9 тис. грн., на акції - 1 млн. грн.