Українська біржа 15 березня пережила один з найбільш волатильних днів - експерти

Учасники торгів на українській біржі в четвер, 15 березня, пережили один з волатильних днів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

За інформацією аналітиків, хоча індекс UX в четвер закрився зниженням 2%, його падіння протягом торгів досягала 6%. При цьому падіння ф'ючерсу UX-3.12 перевищувало 7% (максимум/мінімум). Все це було пов'язано з настанням експірації ф'ючерсного контракту на індекс UX. Лідером падіння в четвер став «Укртелеком» (-4,9%). ВисокА вага емітента в індексному кошику і його слабка ліквідність дозволили маніпулювати індексом UX і вплинути на ціну виконання ф'ючерсу UX-3.12. Падіння «Укртелекому» максимум/мінімум становило 34%.

Як відзначають аналітики, з сьогоднішнього дня склад індексного кошика Української біржі змінився. Найбільшу вагу будуть мати «Азовсталь» (11%), «Центренерго» (15%) і «Мотор Січ» (16,6%).

За словами аналітиків, оптимістична макростатистика зі США в четвер підняла провідні фондові індекси. Зокрема, Stoxx600 зріс на 0,3%, S & P500 - на 0,6%. При цьому останній перевищив позначку в 1400 пунктів вперше за 4 роки. Первинні заявки на допомогу з безробіття в США минулого тижня склали 351 тис., проти 362 тис. за попередній період. З важливих даних сьогодні очікуються лише індекс інфляції і промвиробництва в США за лютий, а також індекс споживчих настроїв Університету Мічиган.

Довідка УНІАН. Індексний комітет Української біржі з 16 березня 2012 виключив зі складу індексного кошика акції "Укртелекому", концерну "Стирол", Ясинівського коксохімічного заводу, Крюківського і Стаханівського вагонобудівних заводів.

Таким чином, кількість цінних паперів, що знаходяться в кошику індексу Української біржі, скорочено з 15 до 10.