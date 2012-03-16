Експерт: ситуація на українському ринку акцій зміниться тільки з приходом великих інвесторів

Ситуація на українському ринку акцій кардинально зміниться тільки з приходом великих інвесторів.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, «приплив свіжій ліквідності, безумовно, сприятиме зростанню котирувальної вартості акцій українських компаній».

Як наголосила аналітик, український ринок акцій після істотного падіння влітку-восени 2011 року на тлі боргових проблем у Європі і зниження рейтингу США так і не зумів відновити втрачені позиції – з жовтня минулого року основний фондовий індикатор UX торгується у рамках вузького діапазону - 1400-1600 пунктів.

За інформацією аналітика, український індекс UX з початку 2011 року втратив 3,2%, причому на малих обсягах торгів. Водночас світові фондові індикатори з початку поточного року істотно зросли. Так, російський MICEX додав 15%, європейські фондові індикатори в середньому продемонстрували зростання на 13%, китайський Hang_Seng піднявся на 16%, американські індекси підвищилися на 11,3%.