ДТЕК підписав із ФДМУ договір про придбання 25% акцій «Дніпроенерго»

ДТЕК підписав з Фондом державного майна України договір про придбання 25% акцій ПАТ «Дніпроенерго».

Про це УНІАН повідомили у прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, ціна пакета становила 1 179,5 млн. грн., що на 5,4 млн. грн. вище за вартість, запропоновану ДТЕК на приватизаційному конкурсі, який відбувся 11 січня 2012 року. Кошти за акції вже перераховано до державного бюджету.

Таким чином, ДТЕК сконцентрував 72,58% акцій генеруючої компанії.

«Більш як п'ять років співпраці наших компаній показали, що, спираючись на надійну вугільну базу, інвестиційний ресурс і досвід команди ДТЕК, «Дніпроенерго» здатне по-справжньому розкрити свій потенціал. У найближчих планах ДТЕК реконструкція 10 енергоблоків станцій «Дніпроенерго» загальною вартістю близько 6 млрд. грн., проведення ТЕО будівництва нових потужностей. "ДТЕК Нафтогаз" має пропрацювати можливість забезпечення доступним паливом газо-мазутних блоків, що простоюють сьогодні. Я вірю, що нашим професійним колективам по плечу завдання разом вийти в лідери європейського енергетичного ринку», – заявив генеральний директор ДТЕК Максим ТИМЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня DTEK Holdings Ltd було визнано конкурсною комісією покупцем блокуючого пакета «Дніпроенерго», після того, як він дав згоду придбати 25% «Дніпроенерго» за вищезгадану суму, одержану під час незалежного оцінювання.

Нагадаємо, під час приватизаційного конкурсу з продажу 25% держпакета акцій «Дніпроенерго» єдиний учасник конкурсу – DTEK Holdings Ltd запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни (1 млрд. 174 млн. грн. - УНІАН).

Оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежне оцінювання держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учаснику придбати даний пакет за ціною оцінювання - 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – один із провідних українських виробників електроенергії та тепла. Встановлена потужність ТЕС компанії – 8185 МВт. До складу компанії входять Запорізька ТЕС (3600 МВт), Криворізька ТЕС (2820 МВт) і Придніпровська ТЕС (1765 МВт).

ДТЕК – найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

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