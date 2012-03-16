Український фондовий ринок сьогодні знову впав

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 16 березня, знизився на -1,55% - до 1388,12 пункту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 99,1 млн. грн., із них на фондовому ринку - 58,3 млн. грн., на терміновому ринку - 40,8 млн. грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 16 березня знизився на 0,06% - до 527,10 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 113,2 млн. грн., при цьому на державні облігації припало 111,3 млн. грн., на облігації підприємств - 43,6 тис. грн., на акції - 1,6 млн. грн.