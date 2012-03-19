ФДМУ планує у травні виставити на продаж «Авіалінії Харкова»

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує виставити на продаж у травні 99,994% пакет акцій ПАТ «Авіалінії Харкова».

Як повідомляє офіційний сайт ФДМУ, про це йдеться у затверджених Фондом змінах до щомісячного - пооб'єктного плану-графіку виставляння на продаж у І-ІV кварталі п.р.

Держпакет компанії планується виставити на продаж на одній із фондових бірж.

Довідка УНІАН. АТ «Авіалінії Харкова» створено на базі Харківської державної авіакомпанії «Авіалінії Харкова». Компанія спеціалізується на технічному обслуговуванні повітряних суден, з 1998 по 2001 р. здійснювала пасажирські перевезення.