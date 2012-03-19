Інвестори знову готові до покупок акцій - експерт

Хоча ринкам ризикових активів так і не вдалося значно скоректуватися напередодні в п'ятницю, сьогодні вранці інвестори знову готові до покупок.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на ринку акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, навіть незважаючи на не найсприятливіший новинний фон з Китаю, ф'ючерси на провідні фондові індекси США перед відкриттям європейських майданчиків в понеділок, 19 березня, додавали в межах 0,2-0,4%. Таким чином, в майбутні кілька торгових сесій індексу S & P 500 належить або закріпитися вище рівня 1400 пунктів, або все-таки почати довгоочікувану корекцію. Динаміка більшості ризикових активів (сировина, валюти) вказує на те, що ймовірність корекції вище ймовірності продовження зростання, принаймні, у найближчі дні.

Як вважає аналітик, для українських гравців така ситуація несе лише підвищені ризики і не обов'язково високу потенційну винагороду. Ймовірно, що краща короткострокова позиція в найближчі 2-3 торгові сесії - це відсутність позиції. Однак короткострокова коротка позиція видається більш ризиковою, ніж короткострокова довга.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 16 березня, знизився на -1,55% - до 1388,12 пункту. Загальний обсяг торгів склав 99,1 млн. грн.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 113,2 млн. грн.