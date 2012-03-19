НКЦБФР проводить перевірку трьох СРО, що працюють на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР) проводить перевірку трьох саморегулюючих організацій (СРО), що працюють на фондовому ринку, - Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) та Асоціації «Українські фондові торговці" (АУФТ) .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

В НКЦБФР також зазначили, що стосовно ПАРД буде проведена також додаткова перевірка. "За результатами першого етапу перевірки ПАРД запланована додаткова перевірка СРО для уточнення окремих питань", - повідомили в комісії.

За словами члена НКЦБФР, який курирує контрольно-правову діяльність регулятора, Євгенія ВОРОПАЄВА, «на порядку денному комісії - оцінка та аналіз роботи всіх трьох СРО, які функціонують на фондовому ринку, перед процедурою видачі їм відповідних свідоцтв, узагальнених висновків за їх результатами, і подальше вдосконалення роботи цих інститутів».