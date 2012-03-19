Індекс Української біржі знизився на 0,81%, індекс ПФТС - на 2,36%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 19 березня, знизився на 0,81% - до 1376,83 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 69 млн. грн., З них на фондовому ринку - 40,7 млн. грн., На терміновому ринку - 28 млн. грн.

Серед акцій, які активно торгуються, найбільше зниження спостерігалося з цінних паперів "Укрсоцбанку" (на 4,3%), Алчевського меткомбінату (на 2,13%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 19 березня знизився на 2,36% - до 514,65 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 236 млн. грн., при цьому на державні облігації довелося 234 млн. грн., на акції - 1,8 млн. грн.