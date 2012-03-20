Український фондовий ринок сьогодні знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 20 березня, знизився на 1,91% - до 1350,49 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 109 млн. грн, із них на фондовому ринку - 61 млн. грн, на терміновому ринку - 48 млн. грн.

Значне падіння спостерігалося у цінних паперах металургійного сектору - акції Єнакіївського метзаводу знизилися на 4,5%, Алчевського меткомбінату - на 2,8%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 20 березня знизився на 0,83% - до 510,40 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 282 млн. грн., при цьому на державні облігації довелося 276,5 млн. грн, на корпоративні облігації - 4 млн. грн, на акції - 1,7 млн. грн.