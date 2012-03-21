Побоювання з приводу економіки Китаю обвалили фондовий ринок - експерти

Побоювання з приводу ще більшого сповільнення зростання економіки Китаю обвалили світові фондові індекси у вівторок, 20 березня.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ».

За інформацією аналітиків, європейський індекс Stoxx600 у вівторок впав на 1,1%, американський S&P500 - на 0,3%. Менш значне падіння фондових ринків США було забезпечене 5,1% зростанням видачі дозволів на будівництво будинків у США. Сьогодні у США виходить статистика про продаж будинків на вторинному ринку. Крім того, очікується виступ глави ФРС Бена БЕРНАНКЕ в комітеті з нагляду палати представників.

Як відзначають аналітики, індекс UX у четвер досяг мінімального значення з жовтня 2011 року. Всі індексні фішки зафіксували падіння, тоді як «Укртелеком» (+4,3%), Стахановський ВБЗ (+2%) і Ясиновський КХЗ (+1%) продемонстрували зростання. Після публікації інформації про значний збиток за 2011 рік «Азовсталі» акції підприємства (-1,8%) протестували торішні мінімуми (1,3 грн.). Зростання акцій «Дніпрообленерго» (+25%) пояснюється публікацією ДТЕК пропозиції про викуп 50% акцій компанії у нинішніх акціонерів. Ціна викупу буде визначена в ході аукціону. Сьогодні слід чекати підвищеного попиту на банківські фішки після публікації НБУ даних про зростання чистого прибутку банківської системи в лютому ц.р.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 20 березня, впав на 1,91% - до 1350,49 пункта. Загальний обсяг торгів становив 109 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,83% - до 510,40 пункта. Загальний обсяг торгів становив 282 млн. грн.