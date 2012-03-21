Індекс Української біржі знизився на 0,27%, індекс ПФТС - на 0,17%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 21 березня, знизився на 0,27% - до 1346,85 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 103,7 млн. грн., з них на фондовому ринку - 46,8 млн. грн., на терміновому ринку - 56,9 млн. грн.

Серед акцій, що активно торгуються, значне зниження спостерігалося з цінних паперів "Донбасенерго" (знизилися на 2,2%), "Укрнафти" - на 1,95%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 21 березня знизився на 0,17% - до 509,55 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 208,6 млн. грн., при цьому на державні облігації довелося 204 млн. грн., на корпоративні облігації - 0,5 млн. грн., на акції - 4 млн. грн.