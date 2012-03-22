Експерти: ринок акцій проігнорував негативні заяви глави ФРС про ситуацію в Європі

Ринок акцій в середу, 21 березня, проігнорував негативні заяви глави ФРС Бена Бернанке про складну ситуацію з боргами у Європі і ризики, які вона несе для економіки США.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» у своєму огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, після падіння у попередні дні світові ринки завершили торги в середу без істотних змін. Так, індекс Stoxx600 знизився на 0,1%, S&P 500 - на 0,2%. Показник виробничої активності Китаю (HSBC manufacturing PMI) знизився до 48,1 пункта у березні проти 49,6 пункта в лютому, що є якнайгіршим показником з листопада 2011 року. Значення нижче за 50 пунктів означає зниження активності. Сьогодні у єврозоні вийдуть аналогічні показники виробничої активності (PMI), у США – дані про допомогу у зв’язку з безробіттям.

Аналітики відзначають, що український індекс UX у середу знизився «в ногу зі світовими майданчиками. Тоді як банківські папери продемонстрували зростання, енергофішки – зниження. Серед ТОП-20 паперів Української біржі Ясиновський КХЗ (-4%) і «Луганськтепловоз» (-6%) опинилися серед лідерів падіння, «Укртелеком» (+4%) – серед лідерів зростання. Акції останньої компанії вже зросли на 16% з п'ятниці і перевищили рівні, які були зафіксовані до дня експірації березневого ф'ючерсу.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 21 березня, знизився на 0,27% - до 1346,85 пункта. Загальний обсяг торгів становив 103,7 млн. грн.

Індекс ПФТС впав на 0,17% - до 509,55 пункта. Загальний обсяг торгів становив 208,6 млн. грн.