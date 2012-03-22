Конкурсом з продажу 50% «Дніпрообленерго» зацікавилися дві компанії

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав угоду про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» з двома компаніями-інтересантами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у прес-службі, ще з однією компанією було укладено угоду про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 45% держпакету акцій "Крименерго".

Нагадаємо, ФДМУ 22 лютого ц.р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго».

Початкова вартість пакету компанії, що виставляється на продаж, становить 600 млн. грн. Низка опитаних експертів вважають найбільш вірогідними учасниками конкурсу компанії, що належать бізнесменам Ринату АХМЕТОВУ і Костянтину ГРИГОРИШИНУ.

ФДМУ також 14 березня ц.р. оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго". Згідно з оголошенням, стартова ціна 45% пакету акцій «Крименерго» становить 246 млн. грн.