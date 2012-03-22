Хорошковський: Україна готова до виходу на зовнішні ринки запозичень. Чекаємо прийнятної ціни

Уряд України готовий до виходу на зовнішні ринки запозичень у разі формування прийнятної ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ під час 8-ї інвестиційної української конференції, яка проходить у Києві.

«Ми були вже готові (до здійснення запозичень – УНІАН), чесно кажучи, але певні обставини змушують нас перенести цей термін, - сказав він. – Гадаю, що не виникне питань щодо запозичення, єдина проблема – це ціна. Ми хочемо досягти максимально низької ціни щодо зовнішнього залучення. Щойно ми досягнемо прийнятної ціни, ми відразу запозичуватимемо на зовнішньому ринку».

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, згідно з попередніми переговорам з лід-менеджерами, «у них було бачення ціни на рівні 10,25%, не нижче».

Він назвав неприйнятною таку ціну, при цьому зазначив, що останні пропозиції були на рівні 8,5%.

«Це вже цікавіше, вже можна про щось говорити», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

При цьому він наголосив, що будуть зроблені всі зусилля для максимального зниження ціни зовнішніх запозичень.

За його словами, вони можуть бути номіновані в будь-якій валюті – в євро, доларах або рублях.