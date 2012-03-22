Азаров доручив розглянути можливість збільшення надходжень від приватизації

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення профільним відомствам розглянути можливість збільшення надходжень до державного бюджету від приватизації у 2012 році.

Про це повідомив сьогодні, 22 березня, на засіданні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації заступник голови Фонду державного майна України Анатолій МАНГУЛ.

«Ми все не продаватимемо, проте щось сьогодні може бути підготовлене до продажу, звичайно ж, тільки вивчивши попит на даний об'єкт», - відзначив він.

Нагадаємо, що на даний момент надходження до державного бюджету від приватизації цього року заплановані на рівні 10 млрд. грн.

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