Український фондовий ринок сьогодні знову впав

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 22 березня, знизився на 0,89% - до 1334,93 пункту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 147 млн ​​грн, із них на фондовому ринку - 77,7 млн грн, на терміновому ринку - 69,7 млн грн.

Значне зниження спостерігалося у цінних паперах "Райффазен Банку Аваль" (на 2,7%), "Азовсталі" (на 2,6%), "Центренерго" (на 2,44%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 22 березня знизився на 0,41% - до 507,43 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 183 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 89 млн грн, на корпоративні облігації - 92 млн грн, на акції - 1,5 млн грн.