Ринки ризикових активів усе ще виглядають «втомленими» – експерт

У перспективі цього тижня не слід забувати про те, що ринки ризикових активів усе ще виглядають «втомленими», і зростання апетиту до ризику якщо й спостерігається, то видається анемічним і радше інерційним.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

На його думку, змінити ситуацію на краще може зростання прибутковості казначейських зобов'язань США. Якщо після чотирьох днів зниження поспіль прибутковість найважливішого «безризикового активу» піде вниз, цього може виявитися достатньо для зростання попиту на всю групу ризикових активів від акцій до сировини.

Павло ІЛЬЯШЕНКО вважає, що «сьогодні вранці головне питання для українських гравців можна сформулювати так: чи зупинить зниження глобальних індексів зростання українських? Відповідь можна позначити у два кроки: якщо зростання індексу UX у п'ятницю напередодні – це щось більше, ніж звичайне закриття коротких позицій, тоді загалом нейтральна динаміка американського ринку не повинна перешкодити українським оптимістам у понеділок. Принаймні у першій половині дня».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 23 березня, зріс на 3,19% - до 1377,45 пункта. Загальний обсяг торгів становив 144,5 млн. грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 23 березня підвищився на 0,48% - до 509,88 пункта. Загальний обсяг торгів становив 796,8 млн. грн.