Кабмін передбачає випуск валютних ОВДП, номінованих у євро

Кабінет міністрів України передбачає можливість випуску валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у євро.

Поправки до порядку випуску валютних ОВДП внесено постановою уряду №233 від 12 березня, яку оприлюднено на сайті Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін почав розміщувати ОВДП, номіновані в доларах США, з 16 грудня 2011 року.

В 2011 році Мінфін продав таких паперів на 0,4 млрд дол., за січень-лютий 2012 року - 279,5 млн. дол.