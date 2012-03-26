VS Energy International вийшла зі складу акціонерів “Чернівціобленерго”
Нідерландська компанія VS Energy International N.V. вийшла зі складу акціонерів ПАТ “Енергетична компанія “Чернівціобленерго”.
Про це повідомляється на сайті компанії “Чернівціобленерго”.
Станом на 20 березня ц.р., згідно з одержаним емітентом зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів, пакет акцій «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» (Нідерланди) зменшився на 12 479 197 акцій і становить нуль акцій, або 0% статутного капіталу товариства.
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого ц.р. Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав VS Energy International Ukraine («ВС Енерджі Інтернейшнл Україна») переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго".
Довідка УНІАН. ПАТ «Чернівціобленерго» у 2011 році збільшило чистий прибуток у 3,5 раза, або на 11,768 млн. грн., у порівнянні з 2010 роком – до 16,549 млн. грн.
Групу VS Energy контролює російський бізнесмен Олександр Бабаков.
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