Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг DTEK

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті компанії DTEK Holdings Limited (далі - DTEK) на рівні «B» зі «стабільним» прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинг повернення активів підтверджений DTEK Fitch на рівні «RR4».

Агентство повідомляє, що ці довгострокові рейтинги відображають лідируючі позиції DTEK на ринку вугілля, теплової енергетики та передачі електроенергії та вертикальну інтеграцію всього бізнесу.

Fitch відзначає, що в 2011-2012 роках цей, підконтрольний українському бізнесменові Рінату Ахметову, енергохолдинг одержав контроль над низкою українських енергетичних активів.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

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