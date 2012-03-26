Індекс Української біржі підвищився на 1,88%, індекс ПФТС - на 2,10%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 26 березня, підвищився на 1,88% - до 1403,29 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 186 млн грн, з них на фондовому ринку - 93,8 млн грн, на терміновому ринку - 92 млн грн.

Серед акцій значне зниження спостерігалося за цінними паперами "Центренерго" (на 3,20%), "Мотор Січ" (на 3,28%), "Укрсоцбанк" (на 2,44%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 26 березня підвищився на 2,10% - до 520,59 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 105,9 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 96,7 млн грн, на корпоративні облігації - 5,5 млн грн, на акції - 2,45 млн грн.