Мінфін на сьогоднішньому аукціоні продаватиме ОВДП, номіновані у євро

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) планує розмістити ОВДП, номіновані в євро.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонує ОВДП, номіновані в євро, з достроковим погашенням з терміном обігу 539 днів.

Також Мінфін на сьогоднішньому аукціоні запропонує ОВДП з терміном обігу 175, 343 і 714 дні, а також ОВДП, номіновані у доларах, з терміном обігу 518 і 1022 дня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою № 233 від 12 березня п.р. вніс поправки до порядку випуску валютних ОВДП, передбачивши випуск ОВДП, номінованих в євро.

З 16 грудня 2011 року Мінфін почав розміщувати ОВДП, номіновані у доларах США. У 2011 році Мінфін продав таких паперів на 0,4 млрд. дол., за січень-лютий 2012 року - 279,5 млн. дол.