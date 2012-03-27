Індекс Української біржі підвищився на 0,47%, індекс ПФТС - на 1,65%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 27 березня, підвищився на 0,47% - до 1409,82 пункту. Про це УНІАН повідомили в прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 167,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 86,8 млн грн, на терміновому ринку - 80,7 млн грн.

Серед акцій лідерами зростання стали цінні папери "Мотор Січі" (на 5,18%), найбільше знизилися акції "Укрнафти" (на 2,26%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 27 березня підвищився на 1,65% - до 529,20 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 176 млн грн, при цьому на державні облігації довелося 67 млн грн, на корпоративні облігації - 103 млн грн (з них 100 млн грн припало на облігації ТОВ "Інвесткредіт"), на акції - 5, 9 млн грн.