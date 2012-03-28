Торги на біржах Європи і США у вівторок проходили зі змішаною динамікою - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США у вівторок, 27 березня, проходили зі змішаною динамікою.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їх інформацією, у вівторок у першій половині дня на світових ринках спостерігалися позитивні настрої, але ближче до завершення українських торгів настрої інвесторів погіршилися на тлі публікації слабких статданих у США. Зокрема, вчора стало відомо про зниження індексу споживчої довіри в США з 70,8 пункту в лютому до 70,2 пункту в березні. Значення індексу цін на житло S & P / Case-Shiller за січень у річному численні знизилося на 3,8%, що також негативно вплинуло на індекси. Водночас, інвестори продовжували відігравати виступ глави ФРС Бена Бернанке, який заявив, що м'яка кредитно-грошова політика необхідна для підтримки ринку праці США.

Як відзначають аналітики, статистика з Європи у вівторок мала змішаний характер. З одного боку, індекс споживчої довіри у Франції виявився кращим за очікування, що підтримало індекси. У той же час, слабкі дані прийшли з Німеччини, де було відзначено зниження індексу споживчої довіри GfK.

За словами аналітиків, сьогодні будуть опубліковані остаточні дані по ВВП Великобританії і замовлення на товари тривалого користування в США.

Аналітики підкреслюють, що на українських майданчиках останній тиждень березня продовжився на оптимістичній ноті. Вітчизняні фондові індекси завершили торги вівторка ростом. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції «Мотор Січі» (+5,18%) і «Укрсоцбанку» (+0,51%). Найбільше зниження показали папери "Укрнафти" (-2,26%) і Авдіївського КХЗ (-1,13%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 27 березня, зріс на 0,47% - до 1409,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 167,6 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,65% - до 529,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 176 млн грн.