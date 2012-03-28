Експерт: учасників ринку повинна турбувати слабкість ліквідних акцій Української біржі

Тепер увага ринку до акцій «Мотор Січі» ще пильніша, але учасників торгів повинна турбувати слабкість інших ліквідних емітентів Української біржі.

Так агентству УНІАН прокоментував вчорашнє зростання на вітчизняному фондовому ринку аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Він зазначив, що індекс UX у вівторок, 27 березня, додав 6,53 пункту, що еквівалентно 0,47%. Здавалося б, третій день зростання поспіль - це гідний результат для ринку, який з грудня минулого - початку поточного року виявився на «задвірках фінансової цивілізації». Однак, зростання індексу забезпечила динаміка лише одного паперу, флагмана українського ринку акцій - «Мотор Січі».

На думку аналітика, «оптимістична інтерпретація того, що відбувається може звучати так: більшість акцій скоректувалися після дводенного зростання, і ринок знову готовий до руху наверх. Песимістична інтерпретація: повернення українського ринку акцій до життя - ілюзія».

П.Ілляшенко зазначив, що на світових майданчиках у вівторок знову спостерігалася трохи роз'єднана динаміка. Мабуть, найважливішою подією стало зростання казначейських зобов'язань США, що говорить про переважання корекційних настроїв, незважаючи на скромне зниження індексів. «При цьому S & P500 поки впевнено тримається вище рівня 1400 пунктів, і практично будь-які просідання котирувань акцій викликає скоріше жадібність (купити дешевше) ніж страх (продати поки не пізно)», - підкреслив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 27 березня, зріс на 0,47% - до 1409,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 167,6 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 1,65% - до 529,20 пункту. Загальний обсяг торгів склав 176 млн грн.