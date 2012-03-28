Список паперів для забезпечення рефінансування не змінився

Національний банк України залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме в забезпечення під рефінансування в другому кварталі 2012 року.

Про це говориться в телеграмі Нацбанку №19-015/3084 від 27 березня, текст якої обнародувано в системі «Ліга: Закон».

Зокрема, НБУ може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик і облігації підприємств, враховані банком векселі суб'єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Як повідомляв УНІАН, у січні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 62 млн. грн, операцій з рефінансування банків - 3 млрд грн.