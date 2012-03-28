Росія розмістила євробонди на 7 млрд дол.

Росія в середу здійснила розміщення єврооблігацій на 7 млрд дол., передає Reuters.

Згідно з повідомленням, випуск здійснено трьома траншами з дохідністю 5-річних паперів на рівні 230 базисних пунктів премії до US Treasuries, 10-річних, - 240 базисних пунктів, тридцятирічних, - 250 базисних пунктів.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з розміщенням, РФ вранці в середу закрила книгу заявок на єврооблігації при попиті близько 25 млрд дол. і прайсинг очікується за нижньою межею оголошеного діапазону дохідності.

Обсяг випусків 5-річних і 10-річних паперів становить по 2 млрд дол., а 13-річних - 3 млрд дол. Таким чином, Росія за одну операцію вибрала весь ліміт відведених нею запозичень на зовнішніх ринках цього року - 7 млрд дол. Організаторами випуску стали два російських і три іноземні банки: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas. Аналітики прогнозували високий інтерес інвесторів до паперів РФ, які передбачають премію до суверенних євробондів інших країн, що розвиваються.

Довідка УНІАН. Україна, на відміну від сусідньої Росії, у поточному році не виходила на ринок зовнішніх запозичень. Згідно з оприлюдненою програмою запозичень на 2012 рік, Мінфін збирався в поточному місяці випустити євробонди на суму близько 1,5 млрд дол., а в цілому до кінця року розмістити зовнішні облігації на 3,5 млрд дол. при загальному обсягу виплат за зовнішнім держборгом 5,3 млрд дол. з урахуванням зобов'язань перед МВФ. У середині березня представники Мінфіну повідомили, що технічно не встигнуть до кінця місяця випустити раніше анонсовані євробонди.