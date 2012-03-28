Конкурсом із продажу "Крименерго" зацікавилася ще одна компанія

Фонд державного майна України (ФДМУ) уклав договір про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу 45% держпакету акцій енергозабезпечуючої компанії "Крименерго" ще з однією компанією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Таким чином, як зазначили в прес-службі, у ФДМУ на сьогодні в цілому укладено договори про конфіденційність на ознайомлення з конкурсною документацією з продажу акцій "Крименерго" з двома компаніями.

При цьому у Фонді поки що не розкривають назв компаній, які цікавляться конкурсом.

Нагадаємо, ФДМУ 14 березня оголосив конкурс з продажу 45% держпакету акцій ПАТ "Крименерго". Згідно з оголошенням, стартова ціна 45% пакету акцій "Крименерго" становить 246 млн. грн.