Індекс Української біржі сьогодні знизився, ПФТС - виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 28 березня, знизився на 0,60% - до 1401,35 пункту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 171,8 млн грн, із них на фондовому ринку - 93,7 млн грн, на терміновому ринку - 78 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохіму (на 2,46%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 28 березня підвищився на 0,70% - до 532,91 пункту.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 167 млн грн, при цьому на державні облігації припало 47 млн ​​грн, на корпоративні облігації - 117,8 млн грн, на акції - 1,9 млн грн.