ПФТС включила номіновані в євро ОВДП до свого лістингу

Фондова біржа ПФТС включила номіновані в євро ОВДП до котирувального списку 1-го рівня свого лістингу. Про це повідомляється на сайті біржі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про можливий випуск валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у євро. Поправки в порядок випуску валютних ОВДП внесені постановою уряду № 233 від 12 березня, що оприлюднена на сайті Кабміну.