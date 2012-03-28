Уряд пропонує включити ДПЗКУ до списку компаній, що не підлягають приватизації

Кабінет міністрів пропонує включити ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ») до списку компаній, що не підлягають приватизації.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Так, згідно із повідомленням, уряд сьогодні, 28 березня, схвалив розроблений Мінекономрозвитку проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», яким пропонується включити «Державну продовольчо-зернову корпорацію України» до списку об'єктів держвласності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані.

Законопроект також створює додаткові правові підстави для недопущення ухвалення рішень щодо реорганізації або реструктуризації підприємства без узгодження з Кабміном.

Довідка УНІАН. Уряд України створив ДПЗКУ в серпні 2010 року. Корпорація – це вертикально інтегрована компанія, що включає весь цикл роботи із зерновими і продуктами їх переробки – від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входить 44 підприємства на правах відособлених підрозділів-філіалів.

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