Макростатистика сьогодні буде визначати динаміку фондових ринків - експерт

Сьогоднішній день буде багатий на макроекономічну статистику, яка й буде визначати динаміку фондових ринків.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

На її думку, «поки тема європейської боргової кризи відійшла на другий план, увага гравців буде прикута до статистичних даних США і нафтових котирувань».

Як зазначила Я.Лаврик, за підсумками торгової сесії в середу, 28 березня, індекс Української біржі знизився. За її словами, «після гарного початку дня над учасниками вітчизняних торгів все ж узяли гору песимістичні настрої. В результаті зведений біржовий індикатор утратив усе ранкове зростання й опустився в мінус. Початок учорашньої сесії ознаменувався відносно активними купівлями, незважаючи на те, що сформований до відкриття українських майданчиків зовнішній фон явно не сприяв позитивній динаміці».

Аналітик повідомила, що європейські та російські майданчики в середу демонстрували зниження. На ринках усе більше зміцнюється думка про те, що фондове ралі було невиправданим, і гравцями швидше рухав «ірраціональний оптимізм», ніж фундаментальні чинники. Підтвердженням тому став виступ Бена Бернанке, в якому глава ФРС заявив про передчасну радість інвесторів із приводу виходу з рецесії, вчергове вказавши на слабкість американського ринку праці.

За словами Я.Лаврик, негативно на настроях інвесторів у середу позначилась і статистика з-за океану, де були опубліковані дані про замовлення на товари тривалого користування. Зростання показника минулого місяця склало 2,2% проти очікуваного значення на рівні 3,0%. Замовлення без урахування транспортного обладнання також зросли менше прогнозу.

Як вважає аналітик, слабка статистика та рух індексів на зарубіжних майданчиках стали вирішальними для гравців на Українській біржі в середу. В результаті більшість паперів індексного кошика завершили день із втратами більш ніж 1%. У той же час, зниження зведеного індексу було менш помітним через зростання акцій «Мотор Січі» (+0,88%), Єнакіївського метзаводу (+0,91) і «Укрсоцбанку» (+0,33%).

За інформацією Я.Лаврик, серед паперів другого ешелону Української біржі в середу інвестори виявляли інтерес до акцій вугледобувних підприємств, що продемонстрували непоганий зростання другу сесію поспіль. У першій половині дня активне зростання спостерігалося в акціях енергогенеруючих компаній, однак до кінця сесії трейдери вирішили за краще вийти з паперів. В аутсайдерах учорашніх торгів закріпилися акції Авдіївського КХЗ (-2,46%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 28 березня, знизився на 0,60% - до 1401,35 пункту. Загальний обсяг торгів склав 171,8 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,70% - до 532,91 пункту. Загальний обсяг торгів склав 167 млн ​​грн.