Ринки акцій в середу не втрималися під «власною вагою» - експерт

Ринки акцій в середу, 28 березня, не втрималися під «власною вагою» і продовжили коригуватися після недавнього зростання.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

Правда, додав він, зниження американських індексів у середу склало всього 0,5%, а індекс S & P 500 втримався вище рівня 1400 пунктів. У той же час, таким захисним активам, як казначейські зобов'язання США, так і не вдалося продемонструвати зростання за підсумками сесії.

За словами П.Ілляшенка, «гірше за інших продовжують себе відчувати акції промислових і сировинних компаній - секторів, орієнтованих на так зване «китайське економічне диво». Акції даних секторів є аутсайдерами як протягом тижня, так і протягом місяця, по суті - з моменту початку виходу китайських економічних даних гірше очікувань ринку».

Як відзначив аналітик, на такому тлі український ринок в середу розгубив ранкове зростання протягом дня, однак найцікавіші події відбувалися на рівні окремих емітентів. Зокрема, обсяг торгів акціями «Центренерго», «Мотор Січі» і «Укртелекому» в сукупності перевищив 40 млн грн, що все ж є незвичайною подією.

Очевидно, вважає П.Ілляшенко, «якась частина учасників ринку ставиться до корекції на світових майданчиках як до тимчасового явища, а до зростання українського ринку - як до більш довгострокового. Звичайно, це лише інтерпретація, і їй можна як довіряти, так і ні. Водночас, такі події з більшою ймовірністю говорять про ризики відкриття коротких позицій у короткостроковому періоді».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 28 березня, знизився на 0,60% - до 1401,35 пункту. Загальний обсяг торгів склав 171 800 000 грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,70% - до 532,91 пункту. Загальний обсяг торгів склав 167 млн грн.